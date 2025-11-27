Advertisement

أخبار عاجلة

"وكالة سبوتنيك" عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو: الاتحاد الأوروبي يستعد لمواجهة عسكرية مع روسيا

Lebanon 24
27-11-2025 | 06:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "تاس" عن هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية: زعماء الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الرائدة يتجاهلون تماما الوضع الحقيقي في أوكرانيا
lebanon 24
27/11/2025 17:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يضاعف قيوده على روسيا لمواجهة تمويل الحرب
lebanon 24
27/11/2025 17:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يستنفر.. قرار بمواجهة المسيّرات الروسية
lebanon 24
27/11/2025 17:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي الرد على حرب روسيا "الهجينة"
lebanon 24
27/11/2025 17:02:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:20 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:53 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:40 | 2025-11-27
09:23 | 2025-11-27
09:20 | 2025-11-27
09:18 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24