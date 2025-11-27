بيان لوزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا: الدول الأربع تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة

Lebanon 24