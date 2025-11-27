Advertisement

أخبار عاجلة

"فايننشال تايمز": بلجيكا تعتبر أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا سيعرض اتفاق السلام للخطر

Lebanon 24
27-11-2025 | 17:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ستارمر: ندعو إلى إقرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل دفاع أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2025 03:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: واشنطن تعارض خطة أوروبية لتوسيع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2025 03:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوفاكيا: نعارض استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا
lebanon 24
28/11/2025 03:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الألماني: رصد مسيّرات في بلجيكا مرتبط على الأرجح بصراع استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى بلجيكا
lebanon 24
28/11/2025 03:10:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:55 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:44 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:11 | 2025-11-27
18:55 | 2025-11-27
18:48 | 2025-11-27
18:47 | 2025-11-27
18:44 | 2025-11-27
18:42 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24