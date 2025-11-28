Advertisement

أخبار عاجلة

النائب سامي الجميل من بكركي: وضعنا أنفسنا بتصرّف بكركي في ما يخص التحضيرات لزيارة البابا وندعو كل اللبنانيين إلى المشاركة في استقباله

Lebanon 24
28-11-2025 | 04:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية تجار جونية ناقشت التحضيرات للمشاركة في استقبال البابا لاوون
lebanon 24
28/11/2025 14:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ جبل لبنان بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين
lebanon 24
28/11/2025 14:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب لبنانيون يدعون البابا لاوون الرابع عشر لزيارة جنوب لبنان
lebanon 24
28/11/2025 14:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من بكركي: الخوف من تسوية أو مؤامرة تعيدنا الى ما قبل إقرار قانون انتخاب المنتشرين
lebanon 24
28/11/2025 14:12:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:10 | 2025-11-28
07:08 | 2025-11-28
06:42 | 2025-11-28
06:33 | 2025-11-28
06:29 | 2025-11-28
06:13 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24