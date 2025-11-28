Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام سورية: قوة إسرائيلية توغّلت في حوض اليرموك في ريف درعا

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية الرسمية: قوة إسرائيلية تتوغل في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوبي البلاد
lebanon 24
28/11/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
دورية إسرائيلية تتوغل في قرية معرية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي (الميادين)
lebanon 24
28/11/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوة للجيش الإسرائيلي تتوغل داخل بلدة رويحينة في ريف القنيطرة وتنصب حاجزا للتفتيش
lebanon 24
28/11/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتدخل بلدة "جبا" جنوبي سوريا
lebanon 24
28/11/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:04 | 2025-11-28
12:04 | 2025-11-28
12:03 | 2025-11-28
12:02 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
12:01 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24