قاسم: إن معركة "أولي البأس" كان مواجهة من قوة متواضعة لا تقاس بقوة العدو ولكنها عزيزة وتمتلك إرادة وشجاعة وإيمان بالله وثقة بالنصر في مقابل جبروت إسرائيل أميركي عالمي إجرامي ووحشي وطاغوتي

Lebanon 24