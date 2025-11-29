Advertisement

هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها

Lebanon 24
29-11-2025 | 13:26
