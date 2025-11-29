21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"يديعوت أحرونوت": لا يوجد أي تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس
Lebanon 24
29-11-2025
|
14:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر مطلع: لا يوجد تقدم في تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" وليس واضحا متى سيصل أول الجنود إلى المنطقة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر مطلع: لا يوجد تقدم في تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" وليس واضحا متى سيصل أول الجنود إلى المنطقة
30/11/2025 10:22:24
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي بحماس لـ"رويترز": لا يوجد فلسطيني يقبل بنزع السلاح والفلسطينيون بحاجة للسلاح والمقاومة
Lebanon 24
قيادي بحماس لـ"رويترز": لا يوجد فلسطيني يقبل بنزع السلاح والفلسطينيون بحاجة للسلاح والمقاومة
30/11/2025 10:22:24
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": في إسرائيل لا تُرصد حاليًّا محاولات إيرانية لإحياء مشروع السلاح النووي
30/11/2025 10:22:24
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يسوق اتفاق غزة كإنجاز لكنه لا يحقق استسلام حماس أو نزع السلاح في غزة
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يسوق اتفاق غزة كإنجاز لكنه لا يحقق استسلام حماس أو نزع السلاح في غزة
30/11/2025 10:22:24
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قتل مسلحين اثنين أثناء محاولة خروجهما من نفق في رفح
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قتل مسلحين اثنين أثناء محاولة خروجهما من نفق في رفح
03:17 | 2025-11-30
30/11/2025 03:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية في اسطنبول
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية في اسطنبول
02:37 | 2025-11-30
30/11/2025 02:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع الطرقات بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا على السلامة العامة
Lebanon 24
"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع الطرقات بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا على السلامة العامة
02:23 | 2025-11-30
30/11/2025 02:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: الاحتلال عمل على تدمير مقصود للبنية التحتية في المحافظة خلال حملته العسكرية الأخيرة
Lebanon 24
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: الاحتلال عمل على تدمير مقصود للبنية التحتية في المحافظة خلال حملته العسكرية الأخيرة
02:20 | 2025-11-30
30/11/2025 02:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
واللا عن مصدر أمني: إسرائيل أخبرت الأميركيين أنها لن تبحث الانتقال للمرحلة الثانية قبل إعادة كل جثث المخطوفين
Lebanon 24
واللا عن مصدر أمني: إسرائيل أخبرت الأميركيين أنها لن تبحث الانتقال للمرحلة الثانية قبل إعادة كل جثث المخطوفين
02:03 | 2025-11-30
30/11/2025 02:03:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:17 | 2025-11-30
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قتل مسلحين اثنين أثناء محاولة خروجهما من نفق في رفح
02:37 | 2025-11-30
البابا لاوون الرابع عشر يترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جاورجيوس البطريركية في اسطنبول
02:23 | 2025-11-30
"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع الطرقات بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصا على السلامة العامة
02:20 | 2025-11-30
محافظ طوباس للتلفزيون العربي: الاحتلال عمل على تدمير مقصود للبنية التحتية في المحافظة خلال حملته العسكرية الأخيرة
02:03 | 2025-11-30
واللا عن مصدر أمني: إسرائيل أخبرت الأميركيين أنها لن تبحث الانتقال للمرحلة الثانية قبل إعادة كل جثث المخطوفين
02:02 | 2025-11-30
البابا لاوون الرابع عشر من الكاتدرائية الأرمنية الرسولية: هذه الزيارة هي فرصة لشكر الله على تضحيات الارمن وصمودهم واصرار على الوحدة المسيحية
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24