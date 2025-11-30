Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن المجلس الوطني الانتخابي في هندوراس: زعيم اليمين نصري عصفورة يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 34% وفقًا للنتائج الأولية

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:52
