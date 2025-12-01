Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الصينية: الرئيس الفرنسي سيبدأ زيارة إلى بكين في الـ3 من الشهر الجاري على مدار يومين

Lebanon 24
01-12-2025 | 02:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: ملك إسبانيا سيزور بكين الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام
lebanon 24
01/12/2025 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو يبدأ اليوم زيارة إلى إسرائيل تستمر 3 أيام
lebanon 24
01/12/2025 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نحذر اليابان من عواقب مواقفها وتحركاتها تجاه بكين
lebanon 24
01/12/2025 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: نتوقع زيارة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة في أقرب موعد ممكن خلال الشهر الجاري
lebanon 24
01/12/2025 09:39:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:29 | 2025-12-01
02:19 | 2025-12-01
02:17 | 2025-12-01
02:14 | 2025-12-01
02:04 | 2025-12-01
02:01 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24