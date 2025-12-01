22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إسرائيل تطلق سراح أحد المعتقلين الـ3 الذين احتجزتهم خلال توغلها في بيت جن بريف دمشق (الحدث)
Lebanon 24
01-12-2025
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا: التطورات الأخيرة في بلدة بيت جن بريف دمشق مقلقة للغاية
Lebanon 24
بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا: التطورات الأخيرة في بلدة بيت جن بريف دمشق مقلقة للغاية
01/12/2025 12:06:45
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق (سانا)
Lebanon 24
تحليق لطائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي في سماء بلدة بيت جن بريف دمشق (سانا)
01/12/2025 12:06:45
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
Lebanon 24
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
01/12/2025 12:06:45
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية في بيت جن بريف دمشق ويقول إنه اعتقل جميع المطلوبين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية في بيت جن بريف دمشق ويقول إنه اعتقل جميع المطلوبين
01/12/2025 12:06:45
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بدء تجمع الشبيبة في عدد من المناطق استعدادًا للانتقال إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة بلقاء الشبيبة مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
بدء تجمع الشبيبة في عدد من المناطق استعدادًا للانتقال إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة بلقاء الشبيبة مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر
05:05 | 2025-12-01
01/12/2025 05:05:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات دنيبرو الأوكرانية: مقتل 3 مدنيين وجرح 8 آخرين في قصف روسي على المقاطعة
Lebanon 24
سلطات دنيبرو الأوكرانية: مقتل 3 مدنيين وجرح 8 آخرين في قصف روسي على المقاطعة
05:02 | 2025-12-01
01/12/2025 05:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية "تل أبو قبيس" في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية "تل أبو قبيس" في ريف القنيطرة الجنوبي
05:02 | 2025-12-01
01/12/2025 05:02:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار من موقعه في رويسات العلم باتّجاه أطراف بلدة كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار من موقعه في رويسات العلم باتّجاه أطراف بلدة كفرشوبا
05:02 | 2025-12-01
01/12/2025 05:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية "تل أبو قبيس" في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية "تل أبو قبيس" في ريف القنيطرة الجنوبي
05:00 | 2025-12-01
01/12/2025 05:00:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلد آسيوي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
Lebanon 24
بلد آسيوي قد يشعل الحرب العالمية الثالثة
07:00 | 2025-11-30
30/11/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:05 | 2025-12-01
بدء تجمع الشبيبة في عدد من المناطق استعدادًا للانتقال إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة بلقاء الشبيبة مع قداسة البابا لاوون الرابع عشر
05:02 | 2025-12-01
سلطات دنيبرو الأوكرانية: مقتل 3 مدنيين وجرح 8 آخرين في قصف روسي على المقاطعة
05:02 | 2025-12-01
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية "تل أبو قبيس" في ريف القنيطرة الجنوبي
05:02 | 2025-12-01
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار من موقعه في رويسات العلم باتّجاه أطراف بلدة كفرشوبا
05:00 | 2025-12-01
"سانا": قوات إسرائيلية تتوغل اليوم في قرية "تل أبو قبيس" في ريف القنيطرة الجنوبي
04:55 | 2025-12-01
البطريرك ميناسيان: حضوركم ايها الاب القديس يذكرنا ان الله والكنيسة معنا
فيديو
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 12:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24