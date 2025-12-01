Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الرهبانية اللبنانية المارونية من عنايا: اتقدم اليكم ايها الحبر الاعظم باسم الرهبانية المارونية بامتناننا البنوي الثابت

Lebanon 24
01-12-2025 | 03:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيع اتفاقية شراكة روحية ووطنية بين مشيخة العقل والرهبانية المارونية
lebanon 24
01/12/2025 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مشهد القداسة اكتمل.. الحبر الأعظم زار عنايا ووصل إلى مزار سيدة لبنان في حريصا (صور وفيديو)
lebanon 24
01/12/2025 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
lebanon 24
01/12/2025 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام يتفقد عصراً الاعلاميين المولجين تغطية زيارة الحبر الأعظم
lebanon 24
01/12/2025 12:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2025-12-01
05:02 | 2025-12-01
05:02 | 2025-12-01
05:02 | 2025-12-01
05:00 | 2025-12-01
04:55 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24