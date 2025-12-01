"وكالة الأنباء الفلسطينية": الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطنيًّا خلال اقتحامه قرى "اللبن الغربي" و"رنتيس" و"بيت عور التحتا" قرب رام الله

Lebanon 24