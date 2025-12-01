21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بلومبرغ: أوكرانيا تسعى للحصول على مليار يورو إضافية لشراء أسلحة أميركية بحلول نهاية العام
Lebanon 24
01-12-2025
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
Lebanon 24
أوكرانيا: نحتاج ما يصل إلى 20 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية
01/12/2025 14:34:41
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": أوكرانيا في محادثات إيجابية لشراء صواريخ "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى
Lebanon 24
"بلومبرغ": أوكرانيا في محادثات إيجابية لشراء صواريخ "توماهوك" وأسلحة أخرى بعيدة المدى
01/12/2025 14:34:41
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
01/12/2025 14:34:41
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: إسرائيل تسعى للحصول على ضمانات أميركية بحرية العمل الأمني في غزة
Lebanon 24
العربية: إسرائيل تسعى للحصول على ضمانات أميركية بحرية العمل الأمني في غزة
01/12/2025 14:34:41
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حشود على طول اوتوستراد زوق مكايل وصولا الى زوق مصبح بانتظار مرور موكب البابا الى ساحة الشهداء
Lebanon 24
حشود على طول اوتوستراد زوق مكايل وصولا الى زوق مصبح بانتظار مرور موكب البابا الى ساحة الشهداء
07:31 | 2025-12-01
01/12/2025 07:31:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خلوة البابا لاوون مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية مستمرة
Lebanon 24
خلوة البابا لاوون مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية مستمرة
07:20 | 2025-12-01
01/12/2025 07:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على حيّ كروم المراح شرق ميس الجبل من دون وقوع اصابات
Lebanon 24
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على حيّ كروم المراح شرق ميس الجبل من دون وقوع اصابات
07:05 | 2025-12-01
01/12/2025 07:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: تشير التقديرات إلى أن هرتسوغ سيوافق على العفو عن نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: تشير التقديرات إلى أن هرتسوغ سيوافق على العفو عن نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة
06:59 | 2025-12-01
01/12/2025 06:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين سيّارتين على طريق زغرتا - الكورة في محلة بشنين (التحكم المروري)
Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين سيّارتين على طريق زغرتا - الكورة في محلة بشنين (التحكم المروري)
06:53 | 2025-12-01
01/12/2025 06:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:31 | 2025-12-01
حشود على طول اوتوستراد زوق مكايل وصولا الى زوق مصبح بانتظار مرور موكب البابا الى ساحة الشهداء
07:20 | 2025-12-01
خلوة البابا لاوون مع البطاركة الكاثوليك في السفارة البابوية مستمرة
07:05 | 2025-12-01
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتية على حيّ كروم المراح شرق ميس الجبل من دون وقوع اصابات
06:59 | 2025-12-01
القناة 13 الإسرائيلية: تشير التقديرات إلى أن هرتسوغ سيوافق على العفو عن نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة
06:53 | 2025-12-01
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين سيّارتين على طريق زغرتا - الكورة في محلة بشنين (التحكم المروري)
06:52 | 2025-12-01
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يُطلق النار من مواقع الرادار والسماقة والرمثا على أطراف بلدتيّ شبعا وكفرشوبا
فيديو
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 14:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24