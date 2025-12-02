Advertisement

أخبار عاجلة

"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة على الواجهة البحرية مقابل المرفأ

Lebanon 24
02-12-2025 | 07:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق البحرية من انطلياس باتجاه الكرنتينا
lebanon 24
02/12/2025 15:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة المرور كثيفة على الاوتوستراد الشرقي وعلى الكورنيش البحري صيدا باتجاه جسر الاولي (التحكم المروري)
lebanon 24
02/12/2025 15:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من حارة صخر باتجاه جونية - ساحل علما
lebanon 24
02/12/2025 15:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب بسبب اشغال في المحلة
lebanon 24
02/12/2025 15:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:10 | 2025-12-02
08:10 | 2025-12-02
07:54 | 2025-12-02
07:52 | 2025-12-02
07:52 | 2025-12-02
07:46 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24