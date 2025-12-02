18
أخبار عاجلة
"لبنان24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في البحر مقابل رأس الناقورة
Lebanon 24
02-12-2025
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
