رئيس كولومبيا غوستافو بيترو للرئيس الأميركي دونالد ترامب: تفضل لزيارة كولومبيا لتُشارك في تدمير 9 مختبرات ندمرها يومياً حتى لا يصل الكوكايين إلى بلادكم

Lebanon 24