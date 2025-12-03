22
بيروت
19
طرابلس
20
صور
23
جبيل
20
صيدا
23
جونية
17
النبطية
13
زحلة
13
بعلبك
1
بشري
15
بيت الدين
16
كفردبيان
أخبار عاجلة
الأمين العام لحلف الناتو: أفضل طريقة للضغط على روسيا هي التأكد من استمرار تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا ومواصلة العقوبات الاقتصادية
Lebanon 24
03-12-2025
|
02:18
photos
الأمين العام لحلف الناتو: علينا التأكد من أن أوكرانيا في أقوى وضع ممكن
الأمين العام لحلف الناتو: علينا التأكد من أن أوكرانيا في أقوى وضع ممكن
دوجاريك: الأمين العام يطالب بوقف استمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان
دوجاريك: الأمين العام يطالب بوقف استمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان
الأمين العام للناتو: علينا التأكد من أن أوكرانيا في أقوى وضع ممكن
الأمين العام للناتو: علينا التأكد من أن أوكرانيا في أقوى وضع ممكن
الأمين العام للناتو: المناورات النووية لحلف حلف شمال الأطلسي أظهرت امتلاكه قدرة ردع قوية
الأمين العام للناتو: المناورات النووية لحلف حلف شمال الأطلسي أظهرت امتلاكه قدرة ردع قوية
الجهاز المركزي للإحصاء: نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
الجهاز المركزي للإحصاء: نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
الرئيس عون اطّلع من وزير الإعلام على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب والمداولات التي تناولت الوضع في لبنان فيما نوّه الوزير مرقص بالمواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة البابا إلى لبنان
الرئيس عون اطّلع من وزير الإعلام على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب والمداولات التي تناولت الوضع في لبنان فيما نوّه الوزير مرقص بالمواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة البابا إلى لبنان
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق: سيسمح بخروج سكان غزة عبر معبر رفح بعد التنسيق مع مصر والحصول على موافقة أمنية من جانب إسرائيل وإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق: سيسمح بخروج سكان غزة عبر معبر رفح بعد التنسيق مع مصر والحصول على موافقة أمنية من جانب إسرائيل وإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر
الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
03:12 | 2025-12-03
الجهاز المركزي للإحصاء: نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات جسيمة مُغيّرة للحياة تضاعف عددها تقريباً خلال عام واحد فقط.
03:02 | 2025-12-03
الرئيس عون اطّلع من وزير الإعلام على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب والمداولات التي تناولت الوضع في لبنان فيما نوّه الوزير مرقص بالمواكبة الإعلامية التي رافقت زيارة البابا إلى لبنان
02:59 | 2025-12-03
منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق: سيسمح بخروج سكان غزة عبر معبر رفح بعد التنسيق مع مصر والحصول على موافقة أمنية من جانب إسرائيل وإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي
02:53 | 2025-12-03
الحكومة الإسرائيلية: معبر رفح سيُفتح خلال الأيام المقبلة لخروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر
02:49 | 2025-12-03
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام
02:46 | 2025-12-03
حركة الجهاد: نبحث عن رفات رهينة في شمال قطاع غزة بالتعاون مع فريق من الصليب الأحمر
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
