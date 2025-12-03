Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: المستوطنون حاولوا إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة

Lebanon 24
03-12-2025 | 02:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية هذا العام هو الأصعب والأخطر منذ عقود
lebanon 24
03/12/2025 12:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال هدم 76 منشأة وأخطر بهدم 51 أخرى في مناطق عدة بالضفة الغربية
lebanon 24
03/12/2025 12:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: عشرات المستوطنين يضرمون النار في منزل ومركبات في قرية "جبع" قرب بيت لحم بالقرب من بؤرة استيطانية غير قانونية أخليت اليوم الإثنين
lebanon 24
03/12/2025 12:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقود مسيرة استيطانية في سهل رامين شرق طولكرم شمالي الضفة (الجزيرة)
lebanon 24
03/12/2025 12:30:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:28 | 2025-12-03
05:26 | 2025-12-03
05:10 | 2025-12-03
05:08 | 2025-12-03
04:59 | 2025-12-03
04:51 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24