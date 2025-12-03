Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": رصد تحرك دبابة ميركافا اسرائيلية في منطقة "خلة وردة" بإتجاه الاطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب قبل ان تعود إلى داخل الاراضي المحتلة بعد وقت قصير

Lebanon 24
03-12-2025 | 16:15
