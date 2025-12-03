وكالة الصحافة الفرنسية: ماكرون يقول خلال لقائه الرئيس الصيني إنه يجب على الصين وفرنسا تجاوز الاختلافات وتبادل الاستثمار لإعادة التوازن في العلاقات التجارية

Lebanon 24