أخبار عاجلة

بوتين: المقترحات الأميركية تضمنت نقاطاً لم توافق عليها موسكو

Lebanon 24
04-12-2025 | 01:54
بوتين: المقترحات التي قدمها الوفد الأميركي إلى موسكو كانت مبنية على اتفاقيات مع ترامب في ألاسكا
كييف تصف الهجوم الروسي اليوم بأنه "ردٌّ إرهابي من بوتين" على المقترحات الأميركية للسلام
وسائل إعلام روسية: ويتكوف يصل إلى السفارة الأميركية في موسكو عقب محادثاته مع بوتين
موسكو تعتبر المقترح الأميركي للسلام موضوعيًا لكنه بحاجة لمشاركة أوروبا
