أخبار عاجلة

سامي الجميل: مجلس النواب سيقوم بما عليه بملف الانتخابات إذا سُمح له بذلك

Lebanon 24
04-12-2025 | 04:01
سلام: على مجلس النواب القيام بما عليه بسرعة لكي نتمكّن من إجراء الانتخابات
سامي الجميل: نحن كنواب لا نلعب دورنا لأنّ رئيس المجلس النيابي يمتنع عن وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وهذا سيُحاكم عليه التاريخ
النائب سامي الجميّل من مجلس النواب: اللبنانيون لديهم مطلب قديم وهو تحييد لبنان عن صراعات المنطقة لتجنّب الدخول في صراعات الآخرين ودفع الأثمان
سامي الجميل: المطلوب من الدولة والجيش الاسراع بتنفيذ هذه المهمة التي اقرت في مجلس الوزراء
