Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون أمام وفد مجلس الأمن: المفاوضات تهدف إلى وقف الاعمال العدائية الإسرائيلية واستعادة الاسرى وبرمجة الانسحاب وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوات اليونيفيل: سجلنا أكثر من 7500 انتهاك جوي ونحو 2500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق منذ وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
05/12/2025 21:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: السلوك التصعيدي الإسرائيلي خرق جسيم للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
05/12/2025 21:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: مجلس الوزراء طالب الدول الضامنة بتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
05/12/2025 21:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نقلت للرئيس عون توجيهات الرئيس المصري بتقديم كل سبل الدعم لوقف الأعمال العدائية
lebanon 24
05/12/2025 21:22:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24