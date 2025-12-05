الرئيس عون أمام وفد مجلس الأمن: المفاوضات تهدف إلى وقف الاعمال العدائية الإسرائيلية واستعادة الاسرى وبرمجة الانسحاب وتصحيح النقاط المختلف عليها عند الخط الأزرق

Lebanon 24