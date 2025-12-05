Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: نجاح المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل وتعزيز استقرار وأمن لبنان حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون لوفد مجلس الأمن: نجاح المفاوضات مع إسرائيل مرتبط بموقف تل أبيب
lebanon 24
05/12/2025 21:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: المفاوضات لا تعني الاعتراف بإسرائيل بل حماية الاستقرار اللبناني
lebanon 24
05/12/2025 21:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون منوهاً بالموقف السعودي لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان: نحن بانتظار المملكة وحماية لبنان تأتي من محيطه العربي
lebanon 24
05/12/2025 21:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوظ: ملاقاة الرئيس عون من اللبنانيين في موقفه من التفاوض يعزز موقع لبنان
lebanon 24
05/12/2025 21:22:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24