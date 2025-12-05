Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون: لبنان يرحب باي دولة ترغب في إبقاء قواتها او جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش بعد استكمال انسحاب "اليونيفيل"

Lebanon 24
05-12-2025 | 05:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: يرحب بأي مساعدة لثبيت الاستقرار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
05/12/2025 21:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب للرئيس عون: الخفض التدريجي لقوات "اليونيفيل" لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية
lebanon 24
05/12/2025 21:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على "اليونيفيل" جنوبًا
lebanon 24
05/12/2025 21:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تقديرات للجيش الإسرائيلي باستكمال انسحاب قواته حتى الخط المتفق عليه بحلول ساعات الظهر
lebanon 24
05/12/2025 21:22:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24