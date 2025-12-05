Advertisement

"رويترز" نقلا عن مصادر: كمال حسن رئيس المخابرات السوري السابق ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد يخططان من المنفى "لانتفاضتين" في سوريا

Lebanon 24
05-12-2025 | 06:40
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية: تورط رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد بتمويل الخلية الإرهابية الموقوفة في اللاذقية
lebanon 24
05/12/2025 21:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" نقلا عن مصادر: الأسد تقبل فكرة العيش في المنفى بموسكو لكن شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة بينهم شقيقه لم تتقبل فقدان السلطة
lebanon 24
05/12/2025 21:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يلقي القبض على نمير بديع الأسد ابن عم بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
05/12/2025 21:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ عن بشار الأسد: "أقل شي ممكن أبزق عليه" (فيديو)
lebanon 24
05/12/2025 21:23:37 Lebanon 24 Lebanon 24
