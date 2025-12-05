Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: ميزة حزب الله أنه أوجد علاقة بين العلماء والناس بطريقة نشعر أننا أمام مجتمع واحد برؤية وخط واحد

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي له علاقة بالرؤية وله علاقة بمعالجة قضايا الناس والمواقف من كل ما يتحداهم ويتصدى لهم
lebanon 24
05/12/2025 21:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية الشهيد محمد عفيف: الحاج محمد عفيف اسم لامع في عالم الاعلام ومخزون كبير من الثقافة والوعي والرؤية
lebanon 24
05/12/2025 21:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: تعاوننا لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً وهو ليس قطعاً للطريق أمام أيّ جارٍ
lebanon 24
05/12/2025 21:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: وقف إطلاق النار هو يوم انتصار للمقاومة وحزب الله والناس ولبنان
lebanon 24
05/12/2025 21:25:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24