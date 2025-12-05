Advertisement

قاسم: الاعتداءات الإسرائيلية ليست من أجل سلاح حزب الله أو المقاومة بل من أجل التأسيس لاحتلال تدريجي

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:39
قاسم: إسرائيل قتلت قياداتنا وقتلت الناس والمجاهدين ودمرت البيوت وكل ذلك من أجل إنهاء المقاومة لكنها لن تتمكن من ذلك
قاسم: العدوان الإسرائيلي هو عدواناً على كل لبنان وليس على المقاومة فقط
عون: لبنان تكون بسبب الحرية ومن أجلها لا من أجل أي دين أو طائفة أو جماعة
قاسم: العدوان هو المشكلة وليس أركان الدولة أو الجيش أو المقاومة ونحن لنا كلمتنا فلا أحد يقبل أن يسمح لإسرائيل أن تعبث بلبنان كما تشاء
