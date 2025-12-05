قاسم: لا علاقة لأميركا وإسرائيل في كيفية تنظيم شؤوننا الداخلية والحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا هي حدود الاتفاق الذي يتحدّث حصراً عن جنوب نهر الليطاني

Lebanon 24