قاسم: نحن كحزب الله قمنا بما علينا ومكّنا الدولة من فرض سيادتها في إطار الاتفاق وتأكدوا أنهم لا يستطيعون شيئاً إذا توحدنا

Lebanon 24
05-12-2025 | 08:47
قاسم للحكومة: لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهم واجب وهو حماية المواطنين
lebanon 24
05/12/2025 21:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نحن في مرحلةٍ خطيرة ويجب علينا التوحدَ خلفَ الدولة ومؤسساتَها لصيانةِ ارضنا واستعادةِ حقوقنا
lebanon 24
05/12/2025 21:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: فخور بما قمنا به من أجل إنقاذ الأرواح وخاصة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
05/12/2025 21:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نحن لا نتغاضى عن السيادة بل نعمل ليلا نهارا على تأمين الانسحاب الاسرائيلي والدولة ذات السيادة ايضا فيها جيش واحد وقانون واحد يطبق على الجميع ولن اساوم على هذا الامر
lebanon 24
05/12/2025 21:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
13:59 | 2025-12-05
13:57 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:56 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
13:55 | 2025-12-05
