Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: بيان لـ7 دول عربية وإسلامية يدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح

Lebanon 24
05-12-2025 | 13:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة الاستعلامات المصرية: إسرائيل هي من أجلت فتح معبر رفح من جانب غزة (العربية)
lebanon 24
06/12/2025 01:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: تلقيت ضمانات شفهية من دول عربية وإسلامية وأنا أثق بها
lebanon 24
06/12/2025 01:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر فلسطيني لسكاي نيوز عربية: معبر رفح لن يفتح اليوم ولا خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
06/12/2025 01:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيطالية عن وزير الخارجية الإسرائيلي: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد
lebanon 24
06/12/2025 01:15:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:14 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2025-12-05
18:13 | 2025-12-05
18:11 | 2025-12-05
17:59 | 2025-12-05
17:56 | 2025-12-05
17:54 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24