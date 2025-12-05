Advertisement

"التحكم المروري": يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق بيروت البقاع بسبب تساقط أمطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مروريّة حرصًا على السلامة العامّة

05-12-2025 | 13:39
