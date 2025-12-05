Advertisement

سماع أصوات انفجارات بمناطق وسط إسرائيل ناجمة عن عمليات نسف يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة (التلفزيون العربي)

05-12-2025 | 14:54
انفجارات جراء عمليات نسف تنفذها القوات الاسرائيلية في المناطق الشرقية لمدينة غزة (التلفزيون العربي)
أصوات الانفجارات التي تُسمَع في الجنوب ناجمة عن مناورة ينفّذها الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية-الفلسطينية
الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل غازية وصوتية خلال اقتحامه منطقة زواتا بنابلس ( التلفزيون العربي)
سماع أصوات انفجارات في غلاف غزة ناتجة عن تدمير الجيش بنى تحتية عسكرية شمالي القطاع (القناة 12 الإسرائيلية)
