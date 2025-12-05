Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السودانية: مليشيا الدعم السريع ارتكبت أمس مذبحة في كلوقي أسفرت عن مقتل ٧٩ مدنيا بينهم ٤٣ طفلا

Lebanon 24
05-12-2025 | 15:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السودانية: 79 قتيلاً جراء هجوم الدعم السريع على منطقة كلوقي جنوب كردفان
lebanon 24
06/12/2025 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: ندين بأشد العبارات الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر
lebanon 24
06/12/2025 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني سوداني: مليشيا الدعم السريع استهدفت مطار الخرطوم مجددا فجر اليوم وتم التصدي لها
lebanon 24
06/12/2025 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: الجيش سيستخدم كل الوسائل المشروعة لردع مليشيا الدعم السريع واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام العادل
lebanon 24
06/12/2025 01:17:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:14 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:59 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:56 | 2025-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2025-12-05
18:13 | 2025-12-05
18:11 | 2025-12-05
17:59 | 2025-12-05
17:56 | 2025-12-05
17:54 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24