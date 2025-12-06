Advertisement

وكالة الأنباء الأوكرانية: تغييرات طارئة في مسارات القطارات إثر قصف مكثف استهدف البنية التحتية في فاستيف بمنطقة كييف

06-12-2025 | 01:25
