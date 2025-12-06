19
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
سلام: متمسكون بمبادرة السلام العربية ونحن نؤمن بالسلام العادل الذي يملك مكونات الديمومة والحديث الإسرائيلي عن تعاون اقتصادي مع لبنان سابق لأوانه ولن يحدث الآن (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
06-12-2025
|
10:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن التوصل قريبا لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: من السابق لأوانه الحديث عن التوصل قريبا لاتفاق سلام بشأن أوكرانيا
06/12/2025 19:17:45
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو ردينة لسكاي نيوز عربية: نريد أن نصل إلى مرحلة يتحقق فيها السلام العادل والدائم
Lebanon 24
أبو ردينة لسكاي نيوز عربية: نريد أن نصل إلى مرحلة يتحقق فيها السلام العادل والدائم
06/12/2025 19:17:45
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
رئيس الوزراء نواف سلام: المفاوضات مع إسرائيل انتقلت إلى مستوى أعلى من المستوى العسكري (التلفزيون العربي)
06/12/2025 19:17:45
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب السعودية بالجامعة العربية: سنواصل دورنا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة
Lebanon 24
مندوب السعودية بالجامعة العربية: سنواصل دورنا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة
06/12/2025 19:17:45
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
معوّض: لا نريد إلغاء أحد ولا الاستقواء على أحد ولا تطويق المكوّن الشيعي ولن نقبل أن نعيش رهينة لمنظمة مسلّحة مهما كانت هويتها
Lebanon 24
معوّض: لا نريد إلغاء أحد ولا الاستقواء على أحد ولا تطويق المكوّن الشيعي ولن نقبل أن نعيش رهينة لمنظمة مسلّحة مهما كانت هويتها
12:04 | 2025-12-06
06/12/2025 12:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب ميشال معوض في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض: قتلوه لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه ولبنان اليوم أمام فرصة تاريخية ونريد أن نعيده الى سكة السلام والاستقرار والدولة هي التي تحمينا فقط فالدولة الآن وليس غدًا
Lebanon 24
النائب ميشال معوض في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض: قتلوه لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه ولبنان اليوم أمام فرصة تاريخية ونريد أن نعيده الى سكة السلام والاستقرار والدولة هي التي تحمينا فقط فالدولة الآن وليس غدًا
12:04 | 2025-12-06
06/12/2025 12:04:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر: ترامب يسعى للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر: ترامب يسعى للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير
12:03 | 2025-12-06
06/12/2025 12:03:04
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه تحدث مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إنه تحدث مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
11:32 | 2025-12-06
06/12/2025 11:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: سنعمل على إنشاء الدولة السودانية الحديثة بعد النصر في الحرب وسنسلمها للشعب
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: سنعمل على إنشاء الدولة السودانية الحديثة بعد النصر في الحرب وسنسلمها للشعب
11:06 | 2025-12-06
06/12/2025 11:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!
Lebanon 24
الهند تتحدى أميركا.. تعزيزات روسية جوية وبحرية تثير غضب واشنطن!
16:00 | 2025-12-05
05/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:04 | 2025-12-06
معوّض: لا نريد إلغاء أحد ولا الاستقواء على أحد ولا تطويق المكوّن الشيعي ولن نقبل أن نعيش رهينة لمنظمة مسلّحة مهما كانت هويتها
12:04 | 2025-12-06
النائب ميشال معوض في ذكرى اغتيال الرئيس رينيه معوّض: قتلوه لأنهم خافوا من لبنان الذي حاول أن يبنيه ولبنان اليوم أمام فرصة تاريخية ونريد أن نعيده الى سكة السلام والاستقرار والدولة هي التي تحمينا فقط فالدولة الآن وليس غدًا
12:03 | 2025-12-06
يسرائيل هيوم عن مصدر: ترامب يسعى للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير
11:32 | 2025-12-06
زيلينسكي يقول إنه تحدث مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
11:06 | 2025-12-06
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار: سنعمل على إنشاء الدولة السودانية الحديثة بعد النصر في الحرب وسنسلمها للشعب
10:58 | 2025-12-06
نيويورك تايمز عن مسؤول سابق بالشاباك: الميليشيات الصغيرة في غزة ساعدت في تأمين مناطق بالقطاع نيابة عن إسرائيل
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 19:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24