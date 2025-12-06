Advertisement

أخبار عاجلة

الأناضول: الرئيس أردوغان أكد خلال اتصال مع نظيره الفنزويلي أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين واشنطن وكراكاس

Lebanon 24
06-12-2025 | 13:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سعيد شارك في "قمة الابتكار" في المملكة.. واتفق مع نظيره السعودي على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
lebanon 24
07/12/2025 11:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": لم تتم حتى الآن جدولة محادثات هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الفنزويلي
lebanon 24
07/12/2025 11:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: موسكو على اتصال وثيق مع كراكاس وجميع قنوات الاتصال مفتوحة
lebanon 24
07/12/2025 11:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الرئيس الأميركي أبلغ مستشاريه باعتزامه التحدث مباشرة إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
lebanon 24
07/12/2025 11:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
04:29 | 2025-12-07
03:45 | 2025-12-07
03:39 | 2025-12-07
03:31 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24