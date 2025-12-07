Advertisement

أخبار عاجلة

المستشار الألماني في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: نعارض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل والسلام يتحقق بحل الدولتين

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
lebanon 24
07/12/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
46 سيناتوراً ديمقراطياً يعارضون ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة
lebanon 24
07/12/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا
lebanon 24
07/12/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية
lebanon 24
07/12/2025 17:03:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2025-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:50 | 2025-12-07
09:32 | 2025-12-07
08:47 | 2025-12-07
08:44 | 2025-12-07
07:49 | 2025-12-07
07:37 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24