20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المستشار الألماني في مؤتمر صحفي مع نتنياهو: نعارض ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل والسلام يتحقق بحل الدولتين
Lebanon 24
07-12-2025
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
07/12/2025 17:03:18
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
46 سيناتوراً ديمقراطياً يعارضون ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة
Lebanon 24
46 سيناتوراً ديمقراطياً يعارضون ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة
07/12/2025 17:03:18
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سموتريتش: ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا
Lebanon 24
سموتريتش: ترامب سيغير رأيه في مسألة ضم الضفة الغربية عندما يدرك أهمية ذلك لوجودنا وهويتنا
07/12/2025 17:03:18
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية
Lebanon 24
الكنيست الإسرائيلي يقر مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية
07/12/2025 17:03:18
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": إحتراق سيارة على طريق الرميلة ولا يوجد أيّ إستهداف
Lebanon 24
"لبنان 24": إحتراق سيارة على طريق الرميلة ولا يوجد أيّ إستهداف
09:50 | 2025-12-07
07/12/2025 09:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
Lebanon 24
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
09:32 | 2025-12-07
07/12/2025 09:32:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنير قال لنتنياهو إن على إسرائيل تطوير قدراتها في الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في عملية السلام في المنطقة
Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنير قال لنتنياهو إن على إسرائيل تطوير قدراتها في الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في عملية السلام في المنطقة
08:47 | 2025-12-07
07/12/2025 08:47:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو الموافقة على صفقة الغاز مع مصر
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو الموافقة على صفقة الغاز مع مصر
08:44 | 2025-12-07
07/12/2025 08:44:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق (سكاي نيوز عربية)
07:49 | 2025-12-07
07/12/2025 07:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:50 | 2025-12-07
"لبنان 24": إحتراق سيارة على طريق الرميلة ولا يوجد أيّ إستهداف
09:32 | 2025-12-07
الهولندي ماكس فرستابن يفوز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى لفورمولا 1
08:47 | 2025-12-07
أكسيوس عن مسؤول أميركي: كوشنير قال لنتنياهو إن على إسرائيل تطوير قدراتها في الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في عملية السلام في المنطقة
08:44 | 2025-12-07
مسؤول أميركي لـ أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو الموافقة على صفقة الغاز مع مصر
07:49 | 2025-12-07
دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق (سكاي نيوز عربية)
07:37 | 2025-12-07
وزير خارجية مصر يلتقي نظيره السوري ويؤكد دعم مصر الثابت لوحدة سوريا
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24