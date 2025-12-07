19
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط برفقة الرئيس الحالي تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي إلى عين التينه للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
Lebanon 24
07-12-2025
|
11:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحضور القداس في الواجهة البحرية لبيروت
Lebanon 24
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحضور القداس في الواجهة البحرية لبيروت
07/12/2025 21:27:21
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السورية: بعض القوى السياسية في لبنان لم تستوعب دروس التاريخ ولم تُدرك سقوط نظام الأسد وحزب البعث
Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السورية: بعض القوى السياسية في لبنان لم تستوعب دروس التاريخ ولم تُدرك سقوط نظام الأسد وحزب البعث
07/12/2025 21:27:21
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن نقبل أن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنك ويتمتع بأخلاقيّة سياسية
Lebanon 24
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لن نقبل أن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنك ويتمتع بأخلاقيّة سياسية
07/12/2025 21:27:21
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الأثناء في عين التينة الرئيس نجيب ميقاتي
07/12/2025 21:27:21
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي اطلقت قذيفة مضيئة في اجواء بلدة يارون
Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي اطلقت قذيفة مضيئة في اجواء بلدة يارون
14:22 | 2025-12-07
07/12/2025 02:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بنين يظهر على التلفزيون الرسمي ليدلي بتصريح بعد محاولة انقلاب فاشلة
Lebanon 24
رئيس بنين يظهر على التلفزيون الرسمي ليدلي بتصريح بعد محاولة انقلاب فاشلة
14:22 | 2025-12-07
07/12/2025 02:22:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخل اللبناني لا يملك ترف الوقت والخارج يرسم فصول المستقبل
Lebanon 24
الداخل اللبناني لا يملك ترف الوقت والخارج يرسم فصول المستقبل
13:53 | 2025-12-07
07/12/2025 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: آمل أن نتوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز لكننا سنظل مسيطرين على مواقعنا هناك
Lebanon 24
نتنياهو: آمل أن نتوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز لكننا سنظل مسيطرين على مواقعنا هناك
13:41 | 2025-12-07
07/12/2025 01:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: إيران لم تعد قوة عظمى فى المنطقة بعد أن قضينا على تهديدها النووي والصاروخي
Lebanon 24
نتنياهو: إيران لم تعد قوة عظمى فى المنطقة بعد أن قضينا على تهديدها النووي والصاروخي
13:31 | 2025-12-07
07/12/2025 01:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
Lebanon 24
عن أولاد بوتين.. معلومات تكشف كيف يعيشون؟
16:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
Lebanon 24
كان في اليمن... صورة جديدة لرئيس أركان "حزب الله" السابق شاهدوها
05:39 | 2025-12-07
07/12/2025 05:39:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
Lebanon 24
مراقبة طريق ضهر البيدر قبل القرار النهائي
01:45 | 2025-12-07
07/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:22 | 2025-12-07
"لبنان 24": مدفعية الجيش الاسرائيلي اطلقت قذيفة مضيئة في اجواء بلدة يارون
14:22 | 2025-12-07
رئيس بنين يظهر على التلفزيون الرسمي ليدلي بتصريح بعد محاولة انقلاب فاشلة
13:53 | 2025-12-07
الداخل اللبناني لا يملك ترف الوقت والخارج يرسم فصول المستقبل
13:41 | 2025-12-07
نتنياهو: آمل أن نتوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الجنوب الغربي السوري وحماية الدروز لكننا سنظل مسيطرين على مواقعنا هناك
13:31 | 2025-12-07
نتنياهو: إيران لم تعد قوة عظمى فى المنطقة بعد أن قضينا على تهديدها النووي والصاروخي
13:29 | 2025-12-07
نتنياهو: إيران حاولت إرسال فرقتين جوا لإنقاذ الأسد لكن سلاح الجو الإسرائيلي أبعدها عن سماء سوريا
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 21:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24