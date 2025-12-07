Advertisement

يديعوت أحرونوت نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: تل أبيب تحذر واشنطن من أن أي بدائل لنزع سلاح حماس تهدف عملياً إلى الإبقاء على نفوذها في غزة

07-12-2025 | 23:54
