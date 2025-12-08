Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: الشرطة الإسرائيلية تطارد سائق مركبة دهس شخصا خلال مظاهرة للحريديم ضد التجنيد في الجيش

Lebanon 24
08-12-2025 | 11:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية تفض بالقوة مظاهرة للحريديم رفضا لقانون التجنيد (الجزيرة)
lebanon 24
08/12/2025 21:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة 12 الإسرائيلية: إصابة شاب بعد دهسه في مظاهرة ضد التجنيد للحريديم في بني برّاك
lebanon 24
08/12/2025 21:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: الشرطة اعتقلت بالتعاون مع الشاباك إسرائيليا من أشكلون بشبهة الاتصال بعناصر استخبارات إيرانية
lebanon 24
08/12/2025 21:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يشنّ هجمات على مواقع في جنوب لبنان الآن
lebanon 24
08/12/2025 21:05:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:02 | 2025-12-08
13:46 | 2025-12-08
13:46 | 2025-12-08
13:44 | 2025-12-08
13:34 | 2025-12-08
13:27 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24