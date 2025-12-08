الرئيس عون أبلغ الموفد لودريان أن لبنان يرحب بأي دور فرنسي في اطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة

Lebanon 24