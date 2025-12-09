Advertisement

يديعوت أحرونوت: "الشاباك" دعم مقترح اغتيال السنوار والضيف في 2023 لكن رئيس الأركان حينها عارضه التزاما بسياسة الحكومة بعدم المساس بحماس خلال فترات الهدوء

Lebanon 24
09-12-2025 | 01:49
