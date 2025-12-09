Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: روسيا ستكمل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى نهايتها المنطقية وستحقق أهدافها

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحقق أهدافها ولا شك أنها ستكتمل بنجاح
lebanon 24
09/12/2025 20:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: منفتحون على محادثات السلام لكن علينا تحقيق أهدافنا في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
lebanon 24
09/12/2025 20:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا لا تقترح خطة خاصة لقطاع غزة
lebanon 24
09/12/2025 20:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: القتال سيتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا عسكرياً
lebanon 24
09/12/2025 20:55:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:49 | 2025-12-09
13:26 | 2025-12-09
13:23 | 2025-12-09
13:21 | 2025-12-09
13:18 | 2025-12-09
13:12 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24