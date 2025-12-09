Advertisement

أخبار عاجلة

الخزانة الأميركية: الدعم السريع وحلفاؤها استهدفوا المدنيين مرارا وقتلوا الرجال والفتيان بشكل منهجي

Lebanon 24
09-12-2025 | 10:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: الدعم السريع هاجمت المدنيين ومنعتهم من الوصول للمساعدات
lebanon 24
09/12/2025 20:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات على شبكة تجند عسكريين كولومبيين سابقين للقتال بصفوف الدعم السريع
lebanon 24
09/12/2025 20:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية: الاتحاد الأوروبي يندد بوحشية قوات الدعم السريع واستهداف المدنيين في السودان
lebanon 24
09/12/2025 20:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع: مقتل عشرات المدنيين جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش السوداني منطقة المزروب بولاية شمال كردفان
lebanon 24
09/12/2025 20:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:49 | 2025-12-09
13:26 | 2025-12-09
13:23 | 2025-12-09
13:21 | 2025-12-09
13:18 | 2025-12-09
13:12 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24