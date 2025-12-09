يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في معراب يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق

Lebanon 24