أخبار عاجلة

يلتقي في هذه الأثناء رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في معراب يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق

Lebanon 24
09-12-2025 | 11:00
