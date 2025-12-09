Advertisement

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: لن نسمح أبداً بوجود أي تهديد لأمننا القومي في سوريا

09-12-2025 | 12:19
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوجه غدا إلى إيران في زيارة رسمية
lebanon 24
09/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قسد لم تصدر حتى الآن أي إعلان أو تتخذ أي إجراء يدل على أنهم تخلوا عن العناصر التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي
lebanon 24
09/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: حريصون على ألا تمثل سوريا الجديدة أي تهديد للمنطقة
lebanon 24
09/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدان: الوجود التركي في سوريا أمر طبيعي تماماً
lebanon 24
09/12/2025 20:56:53 Lebanon 24 Lebanon 24
