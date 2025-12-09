19
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: لن نسمح أبداً بوجود أي تهديد لأمننا القومي في سوريا
Lebanon 24
09-12-2025
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوجه غدا إلى إيران في زيارة رسمية
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتوجه غدا إلى إيران في زيارة رسمية
09/12/2025 20:56:53
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قسد لم تصدر حتى الآن أي إعلان أو تتخذ أي إجراء يدل على أنهم تخلوا عن العناصر التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: قسد لم تصدر حتى الآن أي إعلان أو تتخذ أي إجراء يدل على أنهم تخلوا عن العناصر التي تشكل تهديدا للأمن القومي التركي
09/12/2025 20:56:53
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: حريصون على ألا تمثل سوريا الجديدة أي تهديد للمنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: حريصون على ألا تمثل سوريا الجديدة أي تهديد للمنطقة
09/12/2025 20:56:53
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فيدان: الوجود التركي في سوريا أمر طبيعي تماماً
Lebanon 24
فيدان: الوجود التركي في سوريا أمر طبيعي تماماً
09/12/2025 20:56:53
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العثور على 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة العسكري بدمشق
Lebanon 24
العثور على 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة العسكري بدمشق
13:49 | 2025-12-09
09/12/2025 01:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:26 | 2025-12-09
09/12/2025 01:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل السوري: وقفنا بحزم ضد الأحداث في حمص للحفاظ على السلم الأهلي
Lebanon 24
وزير العدل السوري: وقفنا بحزم ضد الأحداث في حمص للحفاظ على السلم الأهلي
13:23 | 2025-12-09
09/12/2025 01:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل السوري: لا يوجد فراغ تشريعي بشأن تجريم الخطاب الطائفي
Lebanon 24
وزير العدل السوري: لا يوجد فراغ تشريعي بشأن تجريم الخطاب الطائفي
13:21 | 2025-12-09
09/12/2025 01:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل السوري: 250 ألف مفقود سوري منذ عام 2011 حتى 2024
Lebanon 24
وزير العدل السوري: 250 ألف مفقود سوري منذ عام 2011 حتى 2024
13:18 | 2025-12-09
09/12/2025 01:18:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:49 | 2025-12-09
العثور على 4 منصات بدائية في موقع إطلاق الصواريخ على محيط مطار المزة العسكري بدمشق
13:26 | 2025-12-09
وزير الخارجية المصري لروبيو: مصر تتمسك بوحدة لبنان وسيادته
13:23 | 2025-12-09
وزير العدل السوري: وقفنا بحزم ضد الأحداث في حمص للحفاظ على السلم الأهلي
13:21 | 2025-12-09
وزير العدل السوري: لا يوجد فراغ تشريعي بشأن تجريم الخطاب الطائفي
13:18 | 2025-12-09
وزير العدل السوري: 250 ألف مفقود سوري منذ عام 2011 حتى 2024
13:12 | 2025-12-09
واشنطن تتعهد لأول مرة بمناقشة الضمانات الأمنية لكييف
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 20:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24