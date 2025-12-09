Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: يمكن إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال 60 إلى 90 يوما إذا تم ضمان الأمن

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطوة نوعية في الضمان.. تغطية 90% للمستلزمات الطبية
lebanon 24
09/12/2025 23:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا رفض زيلينسكي خطة السلام يمكنه مواصلة القتال بكل قوته
lebanon 24
09/12/2025 23:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: سنواصل جهودنا الدبلوماسية لضمان السلام والأمن في السودان ولا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري هناك
lebanon 24
09/12/2025 23:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس
lebanon 24
09/12/2025 23:04:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:02 | 2025-12-09
15:57 | 2025-12-09
15:48 | 2025-12-09
15:36 | 2025-12-09
15:35 | 2025-12-09
15:29 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24