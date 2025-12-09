Advertisement

ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية معلّق ولا حسم ماليا واداريا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-12-2025 | 15:29
أفاد مصدر تربوي عبر "لبنان ٢٤" بأن هناك بعض النقاط العالقة في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية، حتى ولو أن الملف تمّت إحالته على وزارة المالية
ورأى "أن الجامعة اللبنانية تستغرب تصرّفات وزيرة التربية ريما كرامي  وقولها إنه تقررت إحالة الملف للدرس  من جانب وزارة المالية للبحث في كيفية تأمين الاعتمادات، إن كان ذلك لتغطية العدد الكامل، أو وضع خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرغ على مراحل". 

وقال المصدر: في  هذا السياق، تُطرح تساؤلات جوهرية حول آلية تنفيذ هذه الخطة المرحلية، في حال تم اعتمادها. فما هو المعيار الذي سيُعتمد لتحديد الدفعة الأولى؟ وهل تمّت مراجعة الطلبات بشكل دقيق للتأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية والعلمية؟
وتُثار أيضاً علامات استفهام، حسب المصدر، حول مدى شفافية هذه العملية، ودور المجالس الأكاديمية في تقييم الملفات، ومدى التزامها بالمعايير الموضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو زبائنية او طائفية. 

وتابع المصدر" كما يُخشى أن تؤدي الخطة المرحلية إلى تهميش بعض الأساتذة أو الكليات، ما يهدد مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين".
وفي ظل غياب جدول زمني واضح، يبقى مصير مئات الأساتذة معلقًا، ما ينعكس سلبًا على استقرارهم المهني وعلى انتظام العام الجامعي.
"خاص لبنان24"

