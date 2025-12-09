ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية معلّق ولا حسم ماليا واداريا

Advertisement

أفاد مصدر تربوي عبر " ٢٤" بأن هناك بعض النقاط العالقة في ملف التفرغ في ، حتى ولو أن الملف تمّت إحالته على .ورأى "أن الجامعة تستغرب تصرّفات وزيرة التربية ريما كرامي وقولها إنه تقررت إحالة الملف للدرس من جانب وزارة المالية للبحث في كيفية تأمين الاعتمادات، إن كان ذلك لتغطية ، أو وضع خطة مرحلية لإدخالهم إلى التفرغ على مراحل".وقال المصدر: في هذا السياق، تُطرح تساؤلات جوهرية حول آلية تنفيذ هذه الخطة المرحلية، في حال تم اعتمادها. فما هو المعيار الذي سيُعتمد لتحديد الدفعة الأولى؟ وهل تمّت مراجعة الطلبات بشكل دقيق للتأكد من استيفاء الشروط الأكاديمية والعلمية؟وتُثار أيضاً علامات استفهام، حسب المصدر، حول مدى شفافية هذه العملية، ودور المجالس الأكاديمية في تقييم الملفات، ومدى التزامها بالمعايير الموضوعية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو زبائنية او طائفية.وتابع المصدر" كما يُخشى أن تؤدي الخطة المرحلية إلى تهميش بعض الأساتذة أو الكليات، ما يهدد مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين".وفي ظل غياب جدول زمني واضح، يبقى مصير مئات الأساتذة معلقًا، ما ينعكس سلبًا على استقرارهم المهني وعلى انتظام العام الجامعي.